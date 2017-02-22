Прокуроров из Ровно и Киевщины задержали за вымогательство 130 тысяч гривен, - Луценко

Прокурор Ровенской области и начальник отдела прокуратуры Киевской области задержаны на вымогательстве 130 тысяч гривен от частного предпринимателя.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Люценко.

«Генинспекция ГПУ задокументировала начальника отдела прокуратуры Киевской области и прокурора Ровенской области, которые в сговоре требовали у предпринимателя 130 тысяч гривен за закрытие дела», - написал Луценко.

Также Генпрокурор сообщил, что 22 февраля во время получения взятки в размере 10 тысяч гривен следователями житомирской прокуратуры совместно с УСБ задержан заместитель начальника Хорошевского райотдела полиции. Л. Вийтович.

Напомним, на Киевщине за вымогательство задержали прокурора и фейкового «сотрудника Генпрокуратуры».