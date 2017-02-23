Житель Николаевщины повредил свой внедорожник на трассе Н-11 и намерен судиться с дорожниками

Автовладелец из Казанки Михаил Мерзликин будет добиваться компенсации от Николаевского облавтодора за ремонт своего автомобиля «Volkswagen Touareg».

Об этом сообщает сайт «БлиNКом».

Инцидент произошел 21 февраля около 10:00 на участке дороги Н-11 «Днепропетровск-Николаев» в Казанковском районе. Накануне на этом участке у грузовика оторвалось колесо. По словам Мерзликина, он на своем внедорожнике направлялся по делам в Кривой Рог.

- На том участке все в ямах и колдобинах объехать нереально. Угодил в одну из ям, от удара «накрылась» воздушная подушка, - лопнула передняя стойка. Вызвал полицию, эвакуатор… Полицейские зафиксировали происшествие, а затем машина была доставлена эвакуатором в Кривой Рог. Ремонт машины, как мне уже сказали, обойдется примерно в 30 тысяч гривен, - рассказал Михаил. - У меня «Volkswagen Touareg» эксклюзивный, из лимитированной версии. Один диск только стоит 1 тысячу долларов! Так что, в любом случае я буду добиваться защиты своих прав и требовать возмещения причиненного ущерба.

Автовладелец уточнил, что осенью 2015 года он попал в схожую ситуацию на этой дороге.

- Во время движения угодил в яму, при ударе об глыбу асфальта разрезал колесо. Вызвал дорожников, полицию, оформил все, как надо, подал в суд на облавтодор. Тогда я требовал возмещения что-то около 10 тысяч гривен. Казанковский райсуд принял решение в мою пользу, но облавтодор подал апелляцию, которую проиграл, как и кассацию. А закончились тяжбы тем, что по решению суда автодору пришлось выплатить мне уже не 10, а 31 тысячу гривен, - говорит Мерзликин.

По его словам, и в этот раз он намерен добиться от дорожников возмещения материального и морального ущерба.

Напомним, ранее был объявлен тендер на ремонт участка трассы «Днепропетровск – Николаев». Ремонт одного километра этого участка может обойтись в 9,5 миллионов гривен.