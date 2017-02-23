В сеть слили видео инцидента трехлетней давности с участием николаевского нардепа - политик уверен, что это ответ на его депутатскую деятельность

В сети появилось видео на котором запечатлен инцидент трехлетней давности с участием действующего николаевского нардепа – сам парламентарий считает это ответом на его депутатскую деятельность и уверяет, что конфликт был исчерпан еще в 2013 году.

Так, член наблюдательного совета Николаевской ячейки партии «Самопомощь», николаевская общественница Юлии Мискевич на своей странице в Facebook опубликовала видео, датированное 27 декабря 2013 года. В описании к видео она отметила, что на нем запечатлено, как николаевский нардеп Жолобецкий избивает человека.

Отметим, что в тот период, которым датировано опубликованное видео, Александр Жолобецкий еще не был народным депутатом Украины, а был предпринимателем и депутатом Николаевского городского совета.

Вместе с тем, Юлия Мискевич в своем посте к видео выразила надежду на то, что «за это можно лишить вышеуказанного депутата неприкосновенности.

В то же время, сам народный депутат Украины Александр Жолобецкий, комментируя появление видео трехлетней давности сегодня, на своей странице в Facebook заявил, что «появление данного видео – это "подлый поступок аморальных людей" и реакция на его депутатскую деятельность тех, кому она, как кость в горле.

«Сегодня мои «доброжелатели» достали «грязное белье» трехлетней давности. Видимо моя депутатская деятельность кому-то, как кость в горле, раз прибегают к таким подлым методам. Мы созвонились с Герасимом, который, как и я запечатлен на видео. Вспомнили ту конфликтную ситуацию, которая возникла на бытовой почве и сошлись во мнении, что появление данного видео – это подлый поступок аморальных людей и является ни чем иным, как вмешательство в наши личные дела. Конфликт между нами был сразу исчерпан спустя несколько дней после произошедшего в далеком 2013. Мы, как и подобает мужчинам, расставили после того случая все точки над «і» и пожали друг-другу руки. Своим многочисленным «доброжелателям» хочу посоветовать: не тратьте время на грязь, а делайте хоть что-то полезное для развития города Николаева, Николаевской области и Украины», - написал на своей странице в Facebook Александр Жолобецкий.

Корреспонденту «Преступности.НЕТ» удалось связаться с Герасимом Багирянцем, который подтвердил, что именно он запечатлен на опубликованном видео. Он подтвердил слова нардепа и также сообщил, что конфликт, запечатленный на видео, спустя несколько дней после произошедшего, был исчерпан.