Скандал на конкурсе в Верховный Суд: некоторые кандидаты получили тесты по своим делам

Общественный совет добродетели обнаружила, что судебные материалы, которые предоставлялись в качестве модельных задач на конкурсе к новому Верховного Суда, «не просто реальными, а взяты из жизни почти без изменений. Отдельные конкурсанты принимали непосредственное участие в их рассмотрении».

Об этом сообщает «Bihus.info»

Дела рассматривались этими конкурсантами в качестве судей в различных инстанциях еще в начале прошлого года. Ни один из кандидатов до сих пор публично не признался в том, что фабула модельного дела является ему хорошо известна.

21 февраля кандидаты в Верховный суд выполняли практическое задание - написание судебного решения. На это отводилось 5 часов. Однако некоторые конкурсанты получили преимущества при решении тестового задания, поскольку весь массив правовой информации был ими проработан заранее, некоторые имели месяца на подготовку решения.

Общественный совет добродетели считает выявлены факты серьезной проблемой доверия к результатам конкурсного отбора кандидатов в новый Верховного Суда. Эта ситуация, по мнению совета заранее подрывает доверие к результатам конкурса по этим кандидатов. Подробности и предложения по выходу из ситуации в совете обещают после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей 23 февраля.

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