Во Львове произошла массовая драка украинцев с беларусами – есть пострадавшие

Во Львове в ночь на 23 февраля перед входом в отель «Львов» возник конфликт между львовянами и гражданами Беларуси, переросший в массовую драку.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

«На место прибыли патрульные, которые разняли дерущихся. Инспекторы составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, который нецензурно выражался на полицейских и агрессивно вел себя», — рассказала пресс-секретаря Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Беларуси. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили. О причинах конфликта не сообщается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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