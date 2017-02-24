В Николаеве разыскивают мужчину, который пропал два года назад

В Николаеве разыскивается 53-летний мужчина, пропавший без вести. Юрий Леонтьевич Савицкий ушел из дома 30 апреля 2015 года и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Приметы пропавшего: рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза светлые, нос прямой, лицо овальное, волосы темные короткие с сединой, уши оттопыренные.

Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшем, помочь в его поиске. Обращаться по адресу: город Николаев, улица Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 34-30-11 либо 102.

Как сообщалось ранее, на Николаевщине разыскивают пропавшего без вести подростка. Также продолжаются поиски пропавшего жителя Николаевщины, который в октябре 2016 года уехал в Хмельницкую область и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.