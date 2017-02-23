В Николаеве разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку

В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Юлию Юрьевну Дмитревич.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Девушка 22 февраля около 8:30 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, рыжие длинные волосы. Была одета в зеленую куртку, черные брюки и сапоги до колен. Особые приметы: на левой руке от запястья до локтя есть татуировка в виде изображения оленя и цветов. На левой щеке родинка.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49-87-00, 49-87-01, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает родственников пенсионерки, которая потеряла память.