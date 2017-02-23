Николаевского пожарного наградили за быстроту реакции и спасение человеческой жизни

В Николаеве пожарного, спасшего пенсионерку, выпавшую из охваченного огнем балкона, наградили благодарственным листом и денежной премией.

Об этом сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как сообщалось ранее, в среду, 22 февраля в доме по проспекту Центральному произошел пожар, на котором сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций спасли 79-летнюю женщину, оказавшуюся заблокированной из-за пожара на балконе. Пребывающую в шоковом состоянии женщину, сорвавшуюся в процессе спуска с балкона, схватил командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Виталий Андреев и не допустил ее падения.

В четверг, 23 февраля, в актовом зале ГУ ГСЧС состоялось торжественное собрание руководящего состава аппарата службы спасения, на котором прошло награждение Виталия Андреева.

Начальник Главного управления Максим Грицаенко сообщил присутствующим подробности ликвидации пожара, произошедшего накануне.

- Это событие показало, что в нашей службе работают самоотверженные и отважные огнеборцы, которые способны принять решение настолько быстро, чтобы спасти человеческую жизнь. И за это я и лично весь коллектив николаевской службы спасения искренне благодарны тебе, - сказал Максим Грицаенко.

Командиру отделения Виталию Андрееву вручили благодарственный лист и выписали денежную премию, а личный состав спасателей поздравил его аплодисментами.