«Тебя перевернуть, бл@дь?» - в Николаеве «группа поддержки» таксиста угрожала сотруднику Укртрансбезопасности

В Николаеве так называемая «группа поддержки» таксиста, задержанного за нарушение ПДД и работу без лицензии, угрожала расправой сотруднику Укртрансбезопасности.

Об этом идет речь в сюжете ПНТВ.

Ранее сообщалось, что днем 23 февраля патрульная полиция и Укртрансбезопасность в рамках рейда задержали таксиста, который работал без лицензии. После этого на место происшествия подтянулась толпа таксистов и представителей организации «Дорожный контроль Николаев» и перекрыла Богоявленский проспект.

Как показано в сюжете, отдельные представители «группы поддержки» таксиста вели себя агрессивно:

- Ты что, без полиции не можешь? Что это за затонированная машина, бл@дь? Тебя перевернуть, бл@дь?.. Кто ты? Открой окно и поговори, если ты мужик. А если ты чучело, то закройся и спрячься! Ты, фраер, о! – кричал на сотрудника УТБ мужчина.

- Я ему сейчас окно разобью! Ты, п@дрило, открой окно! Открой окно, представься, бл@дь? – вторил ему второй мужчина.

Также участники «группы поддержки» стали утверждать, что якобы сотрудник Укртрансбезопасности был пьян, но тестер драгер показал по нулям – служащий был абсолютно трезв. В итоге устроившие беспорядки люди натянули презервативы на машину УТБ, на зеркала заднего вида.