В Николаевской области мужчина погиб на пожаре – виной всему неосторожность при курении

На Николаевщине, в селе Благодаровка Николаевского района во время пожара погиб 65-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горение возникло в одной из комнат двухэтажного дома. Во время разведки пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожность мужчины при курении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неисправной печки произошел пожар, во время него погиб один человек.