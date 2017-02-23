Военных 53-й бригады разместили в затопленных палатках, - волонтер

Военных 53-й механизированной бригады руководство отправило на полигон в поселок Черкасское Днепропетровской области для боевого слаживания перед отправкой в АТО, разместив солдат в подтопленных палатках.

Об этом в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

«Военные говорят в палатках полно воды, спать невозможно в сырости, машина откачивающая воду от палаток военных не отъезжает. Люди сейчас поболеют и их в таком состоянии потом отправят на передовую в зону АТО. Класс! У меня нет слов. Каждый год одно и тоже!» — негодует волонтер.

По его словам, каждый год на этом полигоне одна и та же проблема: затапливаются палатки военных, при этом все руководство полигона об этом знает и каждый год всем до этого нет дела.

«Эти поддоны волонтёры возят туда на полигон каждый год и решают одну и ту же проблему, а руководству полигона по барабану. Всем по**й. Знали же, что пойдёт таяние снега и снова придёт эта проблема и никто ничего не предпринял. Сейчас опять волонтёры нашли поддоны и везут туда их машиной. Кто-то, когда нибудь из руководства нашей армии решит эту проблему или нет?» — добавил Мысягин.

Позже пресс-секретарь 53-й бригады Александр Любченко заявил, что бригада только прибыла и еще не успела прорубить канавы для отвода воды. Об этом сообщает InfoResist.

«Снега действительно хватало, здесь не совсем песок и вода не быстро впитывается. Размораживается и она не совсем успевает. Мы только приехали, сейчас прорубили канавки и вода начала уходить, поддоны есть. Делаем отводы — мы не стоим на месте работаем над этим вопросом. Вы же понимаете, это волшебник может выдернуть из бороды волосину и вдруг вода пропала, это все труд, надо работать».

Спикер бригады не согласился с тем, что бойцы живут в воде.

«Нельзя сказать, что они вводе живут. На улицах лужи, если правильно организовать канавы по склону пустить, то вода должна уходить, что сейчас и делается», — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 8 февраля 2016 года 46 бойцов 53-й бригады, возмущенные ужасными условиями содержания, вышли пешком из полигона «Широкий Лан» в Николаев, чтобы прийти к военному прокурору и рассказать ему об отношении к ним командования, ужасных условиях содержания. На следующий день после акции военных условия на полигоне начали понемногу улучшать. После жалобы бойцов военная прокуратура открыла уголовное производство.

Министерство обороны Украины за ситуацию, случившуюся с 53-й бригадой на николаевском полигоне «Широкий Лан», наказало семерых высокопоставленных офицеров, в том числе двух генерал-лейтенантов. Всего в деле о демарше бойцов к гауптвахте приговорили семерых офицеров 53-й бригады и двух чинов из ОК «Восток», которые признаны виновными в неудовлетворительных условиях, сложившихся на полигоне «Широкий Лан». Командира 53-й бригады Валерия Водолазского Николаевский районный суд приговорил к 10 суткам гауптвахты.