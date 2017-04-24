На Донетчине легковушка врезалась в остановку, пострадало пять человек

В Константиновке автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Водитель и четыре пассажира авто, два из которых – дети, госпитализированы в медицинское учреждение.

Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.

Около 16 часов 38-летняя водитель автомобиля «Хюндай Гетц» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на кирпичный навес остановки общественного транспорта.

«Водитель авто и четыре пассажира – женщины 34 и 59 лет и два ребенка – 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в Главной управлении ГС ЧС в Донецкой области, пострадавших из автомобиля пришлось извлекать при помощи специального инструмента.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Киеве элитный внедорожник на пешеходном переходе сбил трех детей.