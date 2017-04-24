В России в школе при взрыве гранаты погиб ученик, еще 11 детей ранены

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В Дагестане погиб ученик восьмого класса, еще 11 получили ранения в результате взрыва гранаты в компьютерном классе одной из школ Цумадинского района.

Об этом сообщает МВД региона, передает Интерфакс.

По предварительным данным причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В то же время РИА Новости сообщает, что гранату на уроки принес один из учеников. Его задержали и доставили в полицейский участок.

Напомним, на Днепропетровщине возле кафе пьяный мужчина бросил гранату в группу отдыхающих, пострадало 16 человек.

Роман Свиридов

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