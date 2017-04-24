В России в школе при взрыве гранаты погиб ученик, еще 11 детей ранены

В Дагестане погиб ученик восьмого класса, еще 11 получили ранения в результате взрыва гранаты в компьютерном классе одной из школ Цумадинского района.
Об этом сообщает МВД региона, передает Интерфакс.
По предварительным данным причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
В то же время РИА Новости сообщает, что гранату на уроки принес один из учеников. Его задержали и доставили в полицейский участок.
Напомним, на Днепропетровщине возле кафе пьяный мужчина бросил гранату в группу отдыхающих, пострадало 16 человек.