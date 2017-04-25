В Харькове пьяный патрульный открыл огонь по мужчинам, которые оскорбили его жену

Вечером 24 апреля в Харькове пьяный патрульный полицейский открыл стрельбу.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

В понедельник около 16:40 патрульным поступило сообщение о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев неизвестный открыл огонь из оружия. На месте патрульные увидели трех граждан, которые заявили, что задержали неизвестного, который стрелял из пистолета. Оружие у него отобрали, оно лежало на земле.

Задержанный в свою очередь сообщил, что у него возник конфликт с тремя гражданами, которые якобы оскорбляли его жену. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Во время осмотра у задержанного нашли удостоверение полицейского управления патрульной полиции в городе Харькове.

«Информация о трудоустройстве этого гражданина подтвердилась. Патрульные выяснили, что мужчина является сотрудником патрульной полиции Харькова, у которого был выходной», — отметили в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу, сотрудников внутренней безопасности. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Житомирщине известные супруги-спортсмены избили патрульного.