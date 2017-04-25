Жительница Николаева заявила, что водитель «Lexus» чуть не сбил ее сына, а затем напал на нее с родственниками

В Николаеве днем 25 апреля водитель автомобиля «Lexus» чуть не сбил женщину с ребенком.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала жительница Николаева Olesynichka Veklyak.

Происшествие случилось примерно в 16:30 на перекрестке проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской.

«Lexus» пронесся на красный свет, я задела его машину пакетом, потому что еле успела убрать с дороги своего сына. Затем водитель резко остановил авто, выскочил из него со словами «Кто с*ки?» и начал избивать сначала мою сестру, потом мою мать с ребёнком и меня, потому что я накинулась на него, когда увидела, как упал мой 6-летний сыночек! Водитель просто сел в авто и уехал», - рассказывает женщина.

В пресс-службе патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» рассказали, что инспекторы, прибывшие на вызов, отвезли женщину в Центральный отдел полиции, где передали следственно-оперативной группе. Водитель по состоянию на 20:40 не был найден.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель микроавтобуса, в который въехала легковушка, принялся ногами избивать виновника ДТП.