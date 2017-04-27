Спасатели в Николаевской области ликвидировали пожары в трех домах и двух хозпостройках

На территории Николаевской области за сутки 25 апреля спасатели ликвидировали пожары в трех жилых помещениях и в двух хозяйственных постройках.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, 25 апреля в 22:18 спасателям сообщили о пожаре жилого дома по улице Ударная в Николаеве. Благодаря принятым мерам в 22:29 спасатели локализовали пожар и в 22:42 ликвидировали на площади 30 квадратных метра. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Кроме того в 02:47 поступил сигнал о пожаре в комнате жилого дома по улице Шевченко в селе Червонополье Березнеговатского района. В 03:24 возгорание удалось локализировать и в 03:37 ликвидировать на площади 16 квадратных метров. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Еще в 03:29 на пункт связи 6 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на веранде жилого дома по улице Мельничный спуск села Семеновка Арбузинского района. Силами дежурного караула пожар локализован в 03:52 и ликвидирован в 4:30 на площади 8 квадратных метра. Жилой дом от уничтожения спасен. Предварительная причина – неосторожность при курении со стороны хозяина.

Также за минувшие сутки в Службу спасения дважды поступали сообщения о пожарах хозяйственных зданий. В 16:07 пожарные потушили возгорание хозпостройки на территории частного двора по улице Циолковского в Березнеговатом, а в 04:00 ликвидировали возгорание, возможно возникшее из-за короткого замыкания морозильной камеры, в помещении в Вознесенске по улице Киевской.

Напомним,