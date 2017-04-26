В Днепре местный активист заявил, что его избили мэр Днепра Филатов и его заместитель

В горсовете Днепра произошла драка с участием заместителя мэра города Михаила Лысенко и общественного активиста, экс-кандидата в депутаты горсовета Сергея Варфоломея. Последний заявил, что его избил мэр Днепра Борис Филатов.

Об этом сообщает издание "Левый берег".

В среду в горсовет Днепра приехала команда программы "Стоп коррупция" на 5-м канале в сопровождении Варфоломея. Они зашли в помещение, где проходило заседание комиссии по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления.

Лысенко заявил, что вышел из этого помещения и вместе с Варфоломеем спустился на другой этаж к себе в кабинет.

"После этого Варфоломей напал на меня и нанес несколько ударов в лицо. Причина данного поведения мне неизвестна", - приводит слова заммэра Днепра сайт 056.ua.

Сам Варфоломей утверждает, что Лысенко затащил его к себе в кабинет, куда вскоре зашел мэр города Борис Филатов. Филатов якобы избил активиста, а Лысенко плюнул на него.

Филатов утверждает, что пришел в кабинет уже после драки между Лысенко и Варфоломеем.

На фото и видео с Варфоломеем, выложенных в соцсетях, видно, что у него разбита губа.

Журналист Роман Бочкала в фейсбуке также написал о факте нападения.

"Беспредел в мэрии Днепра. На журналиста "Стоп коррупции" Артём Лагутенко напал заместитель городского головы Михаил Лысенко. Неадекватный разбалансированный тип. Съёмочная группа вместе с днепровскими активистами пришли на заседание бюджетной комиссии. Задать вопросы касательно растраты бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко. У Миши затряслись руки, он подорвался и спешно покинул заседание в сопровождении охраны. Журналисты пошли за ним. Чиновник стал толкаться и оскорблять. Самое интересное началось в кабинете Миши. Лысенко набросился на активиста Сергей Варфоломей. Он был вынужден защищаться. Дальше вообще сюр... Лысенко вызвал на подмогу городского голову Borys Filatov. Тот тоже пришёл с охраной. И тоже стал избивать Варфоломея в кабинете у Лысенко. Зашквар....", - рассказал журналист.

По его словам, очевидцами данной ситуации были правозащитник Игорь Бондарчук и видеооператоры Зорян Бень и Владимир Садыков. А охрана мэрии не пускала в здание полицию.