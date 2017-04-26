На Харьковщине на полигоне погибли двое украинских военных

На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Оперативное командование "Схід" ("Восток") Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Схід".

Начальник пресс-службы оперативного командования "Схід" Евгений Романов в эфире канала "112 Украина" уточнил, что двое контрактников погибли во время проведения боевых стрельб на полигоне.

"Насколько сейчас известно, стрельбы проходили из боевой машины пехоты БМП-1", – сказал он и добавил, что комиссия должна выяснить причины трагедии.

Как известно, украинская армия регулярно несет потери не только в боях на Донбассе, но и из-за неосторожности или употребления алкоголя.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.