В Николаеве женщина увлеклась распитием алкоголя и не заметила, как пропала ее 4-летняя дочь

В среду, 26 апреля, в Корабельном районе Николаева женщина распивала спиртные напитки и не заметила, когда потеряла 4-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

Сообщение о потере ребенке поступило патрульным в 21:30.

«Оказалось, что неподалеку от перекрестка проспектов Богоявленского и Корабелов группа молодых людей распивали спиртные напитки и одна из женщин пришла с четырехлетней девочкой. В какой-то момент женщина заметила, что ребенка нигде не имеет и сообщила на «102». Во время поисков правоохранители получили сообщение, что на детской площадке, расположенной на улице Айвазовского женщина нашла девочку, которая не знает где живет», – говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные привезли мать, которая сразу узнала своего ребенка. В дальнейшем женщину доставили в отдел полиции, где правоохранители составили на нее админматериалы за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

Напомним, в поминальный день в Николаеве на кладбище потерялись двое детей.