В Черном море военный корабль РФ столкнулся с судном и получил пробоину

Разведывательный корабль Черноморского флота РФ Лиман получил пробоину в результате столкновения с судном в Черном море.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает «Интерфакс».

«Пострадавших среди экипажа нет. Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна», – сказали в военном ведомстве РФ.

Инцидент произошел в четверг в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор. Столкновение «Лимана» произошло с судном «Ашот-7.

Военные сообщили, что «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии. В 12:00 в район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

Турецкое информагентство «Доган» со ссылкой на данные береговой охраны подтверждает, что все военные были эвакуированы.

Издание отмечает, что «Лиман» – средний разведывательный корабль Черноморского флота. В конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Керченском проливе нашли тела трех погибших. На борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии.