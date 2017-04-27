В Николаеве сгорела «маршрутка»

В четверг, 27 апреля, в 13:44 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре автомобиля «Mercedes Sprinter», припаркованном возле гостиницы «Металлург» по проспекту Богоявленскому в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На место прибыли два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:53 пожар был локализован, в 13:53 ликвидирован на площади 8 м.кв. К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее в Николаеве на ходу загорелась «маршрутка» с пассажирами.