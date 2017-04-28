«Инфраструктура находится в критическом состоянии», – директор «Николаевводоканала» о системе водоснабжения

Директор КП "Николаевводоканал" Борис Дуденко В Николаеве из-за изношенности системы водоснабжения и водоотведения растет количество аварий в сети.

Об этом заявил директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в пятницу, 28 апреля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

­– Если в 2008 году у нас закупорок на коллекторах и канализации было порядка 11 тысяч, то на 2016 году мы получили более 16 закупорок в год. Относительно водопроводной сети, то если в 2011 году у нас аварий в водопроводной сети было около двух тысяч, то за 2016 год мы получили более трех тысяч. Хочу подчеркнуть, что инфраструктура водоснабжения и водоотведения находится в очень критическом состоянии. Особенно после значительных осадков, – сказал Дуденко.