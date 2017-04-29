Аварийный коллектор, в который провалился николаевский мусоровоз, починят до конца мая

Аварийный коллектор возле дома № 325/4 по проспекту Богоявленском планируют починить до 20 мая.

Об этом в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сообщил директор ГКП «Никоалевводоканал» Брис Дуденко.

Как известно, 10 апреля во дворе вышеуказанного дома под мусоровозом КП «Обрий» провалилось дорожное покрытие.

– Если не возникнет дополнительных усложнений, то по графику мы планируем до 20 мая завершить все работ, – сказал Дуденко.

При этом он пояснил, что авария произошла из-за газовой коррозии, которая свойственная для самотечных коллекторов. Директор КП отметил, что подобных коллекторов в Николаеве достаточно много и «Николаевводоканал» сейчас проводит их инвентаризацию с привлечением различных специалистов, так как много документации по таким коллекторам отсутствует, а существующая информация в значительной степени не соответствует действительности.

Также исполком поддержал проект решения о выделении с материального резерва города трубы в 48 метров и диаметром 500 миллиметров для проведения восстановительных работ. Недостающие материалы будут закуплены за счет «водоканала».

Напомним, «Николаевводоканал» приступил к восстановлению асфальта в местах, где его разрывали для ремонтных работ.