Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на николаевского спецкора телеканала «Интер»

Николаевская полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 УК Украины по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста телеканала "Интер" в здании Николаевской ОГА во время сессии Николаевского областного совета.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Так, как сказано в сообщении, 27 апреля в полицию обратился собственный корреспондент телеканала «Интер» с заявлением о том, что в помещении Николаевской государственной администрации, во время его попытки сфотографировать присутствующего гражданина, тот выхватил из его руки мобильный телефон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист телеканала "Интер" заявил, что на него напали в здании Николаевской ОГА. Позже стало известно, что напавшим на николаевского журналиста оказался «общественник» из Днепра, баллотировавшийся в Раду. После инцидента губернатор Николаевской области Алексей Савченко заставил обидчика извиниться перед журналистом.

В Николаевской полиции утверждают, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.171 УК Украины «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование", - сказано в сообщении полиции.

Уже отреагировал на открытие уголовного производства и спецкор "Интера" Кирилл Ющишен.