Николаевские спасатели за прошедшие сутки 5 раз выезжали на тушение пожаров

За минувшие сутки, 28 апреля, на территории Николаевской области зарегистрировано 5 пожаров на открытой территории.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, за минувшие сутки на территории Николаевской области зарегистрировано 5 пожаров в экосистемах. Горела сухая трава в Первомайске и хвойная подстилка в Очаковском, Вознесенском районах и вблизи Николаева (Матвеевский-Баловнянське урочище). Спасатели, местные жители и работники лесхоза ликвидировали возгорание с привлечением пожарной техники, трактора с бочкой и подручными средствами незначительных площадях.

Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области просит граждан соблюдать требования пожарной безопасности, находясь в лесопарковой зоне. Не оставлять открытый огонь без присмотра. В случае возникновения пожара постарайтесь потушить его на начальной стадии, но если это не удается, срочно вызывайте службу спасения по экстренному номеру 101.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за окурка, брошенного на обочину дороги, горел Матвеевский лес.