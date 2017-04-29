В Кыргызстане из-за оползня погибли 24 человека – местных жителей эвакуируют

В Кыргызстане в результате схода оползня в селе Аю в Ошской области погибли 24 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС страны.

Воскресенье, 30 апреля, в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим. Соответствующий указ подписал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сообщает «Интерфакс». Глава государства заявил, что жителей села предупреждали об угрозе оползня, однако они отказались уезжать из опасной зоны, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте схода оползня продолжается спасательная операция. Работу спасателей осложняет угроза продолжения движения оползня. Из-за этого 85 жителей села эвакуировали, передает ТАСС.

Мощный оползень сошел на киргизское село около 06:40 по местному времени (03:40 по Киеву) 29 апреля. Его объем, по предварительным данным, составлял около миллиона кубических метров. Он накрыл шесть жилых домов, где проживали шесть семей - всего 24 человека, из них девять детей. Все они погибли. Их тела пока не удалось поднять на поверхность.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Колумбии в результате оползня и наводнения погибло более 250 человек.