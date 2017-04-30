В Мосуле погиб американский военнослужащий

Американский военнослужащий погиб в результате подрыва придорожной бомбы неподалеку иракского города Мосул.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны США.

Как отмечает издание, это уже вторая смерть военнослужащего США в ходе операции по освобождению города от боевиков группировки ИГИЛ. В Пентагоне не сообщили никаких дополнительных деталей о гибели военного.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара сил международной коалиции по иракскому городу Мосул погибли более ста человек.