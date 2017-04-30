В Киеве под трамвай попал пешеход: женщину забрала «скорая», но спасти ее не удалось

В Киеве временно приостановлено движение трамваев № 8, 22, 29 на Харьковском шоссе по причине травмирования пешехода.

Об этом сообщает Киевпастранс.

“С 9 час. 36 мин. временно заблокировано движение трамваев маршрутов 8,22,29 по Харьковскому шоссе - остановка Гашека в направлении ст.м.Лесная по причине травмирования пешехода, который переходил трамвайные пути в неположенном для этого месте. На место происшествия направлены полиция г.Киева, скорая медицинская помощь и ответственные службы КП "Киевпасстранс”, - информирует пресс-служба предприятия.

Вместе с тем, портал ДТП.kiev.ua сообщает, что трамвай травмировал пожилую женщину, которая перебегала рельсы. Ее забрали в больницу, однако спасти жизнь не удалось.