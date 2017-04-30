В Николаеве из-за неосторожности при сжигании мусора загорелась хозпостройка

Всего за минувшие сутки, с 29 по 30 апреля на территории Николаевской области зарегистрировано 8 пожаров, в том числе в Николаеве, когда в результате неосторожности при сжигании мусора загорелась хозяйственная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 5 пожаров произошло на территории жилого сектора (Новоодесский, Вознесенский районы, город Николаев и Новая Одесса). Еще 3 случая пожаров произошли на открытых территориях (Новоодесский, Витовский и Казанковский районы) общей совокупной площадью более 3 гектара.

«Отдельного внимания заслуживает пожар, который произошел в городе Николаеве по адресу переулок Художественный. Здесь, по предварительной информации, в результате неосторожности при сжигании мусора загорелась хозяйственная постройка и существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположенные застройки. Силами пожарных удалось не допустить увеличения масштабов пожара и уберечь от уничтожения 2 хозяйственные постройки», - сообщили в ГСЧС.

Всего для ликвидации пожаров от Службы спасения Николаевщины привлечено 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Пожарными спасены от огня 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 28 апреля, николаевские спасатели за сутки 5 раз выезжали на тушение пожаров