На Эвересте погиб швейцарский альпинист-рекордсмен Ули Штэк

Альпинист Ули Штэк, который за необычайную скорость покорения вершин получил прозвище “швейцарская машина”, погиб на Эвересте.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что Ули Штэк погиб во время акклиматизации. Он собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штэк, вероятно, поскользнулся.

В среду альпинист на своей странице в Facebook написал, что в течение дня поднялся на 7 тысяч метров от лагеря и вернулся обратно. Он считал, что активная акклиматизация — лучший способ привыкания к большой высоте.

В 2012 году Штэк уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийские вершины выше 4 тысяч метров в течение 62 дней.

Напомним, в Альпах в результате схода лавины погибла двукратная чемпионка мира по фрирайду.