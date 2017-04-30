В Одессе на пляже произошел конфликт между активистами, полиция задержала 10 человек

Полиция в Одессе задержала 10 участников конфликта на пляже. Конфликт произошел между активистами разных политических взглядов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Одесской обл.

"На пляже "Отрада" в г. Одессе случился конфликт между активистами разных политических взглядов. Полиция не допустила его обострения. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции в г. Одессе для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает "Думская", подразделения полиции обеспечивали охрану правопорядка во время мирной акции граждан, требовавших прекратить строительство в пределах парковой и курортной зоны. На месте событий присутствовали и другие активисты, которые поддерживали застройщика. При этом драки как таковой не произошло.

Против стройки выступали активисты «Автомайдана», «Уличного фронта», «Сокола», «Гражданского фронта» и «Зеленого листа». Поддерживал застройщика «Совет общественной безопасности».

Фундамент незаконной постройки находился между комплексом «Отрада Бич Клаб» и бадминтонной площадкой.

Напомним, 10 апреля, возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов в честь освобождения 73-ей годовщины освобождения Одессы, произошла небольшая потасовка.