На Одесчине мужчина упал в яму с битумом, его госпитализировали в критическом состоянии

В Одесской области мужчина упал в яму с битумом. Спасатели достали пострадавшего и передали медикам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГсЧС.

В Одесской обл. 29 апреля в 13:27 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами г. Раздельная в яму с битумом попал человек и необходима помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавшего.

"К месту происшествия в 13:32 прибыли бойцы 32-й Государственной пожарно-спасательной части. Сотрудники ГосЧС быстро изъяли пострадавшего из ямы и передали медикам, его госпитализировали в Раздельнянскую центральную районную больницу в реанимационное отделение в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Для выполнения работ привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, На Николаевщине вор пытался сбежать с места преступления и провалился в выгребную яму.