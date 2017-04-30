В Харькове пьяный водитель иномарки, пытаясь скрыться от полиции, врезался в автомобиль патрульных

В Харькове патрульные полицейские остановили водителя внедорожника за нарушение ПДД. Водитель оказался пьян и попытался скрыться от патрульных. В итоге он врезался в другую машину патрульной полиции и продолжил движение. Позже патрульные все-таки задержали нарушителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова в Facebook.

"30 апреля, около 3 часов ночи на проспекте Независимости за нарушение правил дорожного движения, а именно нарушение дорожной разметки, патрульные остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Во время проверки документов полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина не отреагировал на слова патрульных об оформлении соответствующих административных материалов о правонарушении, сел в автомобиль и уехал. На требования правоохранителей об остановке водитель Toyota Land Cruiser Prado нe реагировал. На улице Отакара Яроша один из патрульных экипажей перекрыл дорожное движение правонарушителю. Пытаясь объехать полицейский автомобиль, авто Toyota Land Cruiser Prado совершило столкновение со служебной машиной Toyota Prius. Впрочем, дорожно-транспортное происшествие нe остановило водителя, авто продолжало движение. Патрульные окончательно остановили автомобиль нарушителя на улице Балакирева", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя Toyota Land Cruiser Prado четыре административных протокола по ст. 124, ч. 1 ст. 130, ст. 122-2, ст. 122-4 и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Напомним, в Ровенской области пьяный водитель травмировал патрульного и разбил служебное авто.