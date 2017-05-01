На Полтавщине скорая на пешеходном перекрестке сбила пенсионерку

В воскресенье, 30 апреля, в Кременчуге водитель скорой помощи сбил 71-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Авария произошла около 8:30 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Вадима Пугачева.

"Автомобиль с медиками ехал на вызов. По предварительной информации, 60-летний водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. С телесными повреждениями 71-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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