Британская погранслужба задержала семерых украинцев-нелегалов

Семь граждан Украины задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта.

Об этом сообщает ВВС.

Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Оксфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы. Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии.

В Twiiter посольства Украины в Великобритании сообщили, что британские пограничникиим подтвердили в информацию о задержании семерых украинцев. На данный момент посольство продолжает принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Напомним, 6 апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Украины. Ожидается, что путешествовать без виз украинцы смогут в июне 2017 года.