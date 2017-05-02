В Киеве такси влетело в отбойник: водитель погиб, пассажир в реанимации

В Киеве во вторник, 2 мая, на проспекте Победы такси врезалось в отбойник. Водитель погиб, пассажиру оторвало руку.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель автомобиля "KIA" поздно заметил опору путепровода, выкрутил руль влево и врезался правой стороной в отбойник.

Водитель такси погиб на месте. Пассажиру, музыканту, оторвало руку. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован в реанимацию.

"Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить - неизвестно, очень сильно повреждена", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что, по словам пассажира, водитель был пьян. На месте работает патрульная полиция и оперативно-следственная группа.

Обломки авто забросали три встречных ряда, движение ограничено в обоих направлениях.