На Николаевщине огонь из загоревшейся постройки едва не перекинулся на три гаража и магазин стройматериалов

В понедельник, 1 мая в 16:04, на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по охране города Первомайска поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки и пиломатериалов на открытой территории по улице Толстого.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место происшествия были направлены дежурный караул подразделения.

«Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные гаражи и магазин «Строительные решения». Приняв решение по предотвращению распространения огня, спасатели приступили к тушению. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных горение удалось ликвидировать в 16:25 на площади 6 кв.м.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению были привлечены две единицы техники и восемь человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.