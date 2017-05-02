В железнодорожном депо Львова полностью сгорел пассажирский вагон

В понедельник, 1 мая, в городе Львов на территории пассажирско-вагонного депо «Львов» ПАО «Укрзалізниця» на улице Рудненская произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В 18:59 произошло возгорание в одном из вагонов, на место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они прибыли, весь вагон уже охватило пламя, пожар локализовали в 19:36, а в 20:02 его полностью ликвидировали.

«В результате пожара вагон был полностью уничтожен, однако пожарники смогли предотвратить распространение огня, и спасли от уничтожения семь вагонов, которые находились рядом», – говорится в сообщении.

Ликвидацией пожара занимались 21 спасатели и четыре единицы специальной техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в том числе, пожарный поезд.

В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, ранее в Николаеве на железнодорожной станции «Кульбакино» пожарный поезд потушил горящее здание.