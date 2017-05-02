В Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий

В понедельник, 1 мая, около 23:00 в селе Ружичанка Хмельницкого района горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

О пожаре сообщили работники предприятия.

«К месту вызова незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели пожар площадью 350 кв. м. локализовали в 23:33, ликвидировали в 23:44», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарникам удалось не допустить переброски огня на смежные помещения. В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава на 5 единицах пожарной и специальной техники.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания сейчас выясняются.

Напомним, ранее в Харькове горел велосипедный завод.