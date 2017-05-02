В Николаеве «Ford» протаранил «семерку»

В понедельник, 1 мая, в Николаеве на улице Троицкой (Кирова) произошло ДТП с участием автомобилей «Ford» и «ВАЗ-2107».

Запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент ДТП, редакции «Преступности.НЕТ» предоставил очевидец.

Исходя из видео, автомобили двигались по улице Троицкой в попутном направлении: со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы Электронной. «ВАЗ», собираясь свернуть налево во дворы, остановился, пропуская встречный транспорт. Двигавшийся следом «Ford» вовремя не среагировал и въехал в «Жигули».

В результате ДТп автомобили получили механические повреждения.

Напомним, ранее на Николаевщине «Opel» на скорости врезался в бетонное ограждение.