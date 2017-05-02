«Николаев встретил пощечиной», – нардеп в яме на дороге «разрубил» два колеса своего автомобиля

Народный депутат Украины от «БПП «Солидарность» Давид Макарьян в Николаеве «разрубил» о яму на дороге две шины своего автомобиля.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в Facebook.

«Заехал в родной город Николаев... Встретил не объятием, а пощечиной. Не завидую Николаевской Службе Автомобильных дорог...», – написал нардеп.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Макарьян уточнил, что сегодня он возвращался из Одессы в Николаев и перед Варваровским мостом въехал в яму, разрубив сразу две шины – спереди и сзади. При этом скорость, с которой он ехал, была 60 км/час.

Также он отметил, что завтра утром намерен посетить Службу автомобильных дорог в Николаевской области, посмотреть карты запланированных работ и узнать, чем исполняющий обязанности начальника Службы автодорог в области Сергей Ткаченко занимался пять месяцев, что на дорогах сложилась такая критическая ситуация.