Сотрудники Нацпарка трактором снесли лагерь на Кинбурнской косе: «Просто беспредел»

Сотрудники Национального природного парка «Белобережье Святослава» трактором сровняли с землей деревянную конструкцию лагеря «Кинбурн-Кэмп» на берегу моря на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил организатор лагеря Евгений Лютер.

В то же время, как говорится в заявлении администрации кэмпа в Facebook,

«Данный участок земли обслуживает Очаковский лесхоз. Он же сегодня является единственным законным землепользователем. Деревянная конструкция была установлена в соответствии с требованиями договора, который мы подписывали с лесхозом. Каждый год в начале сезона мы продлевали договор. Сейчас ведутся согласования о продлении договора на 2017 год», – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что 27 апреля, всего за несколько дней до открытия кэмпа, представители Национального парка пригнали на площадку трактор, который снес деревянные строения. На его месте осталась груда бревен, которые уже понемногу растаскивают для розжига костров.

В администрации уверены, что снос кэмпа произошел незаконно, так как нет ни одного результата экспертизы о том, что строение подлежит ликвидации.

«Нет решения суда. Нет ничего. Просто беспредел», – говорится в заявлении.

Кроме того, администрация кэмпа считает, что подобные действия стали ответом на деятельность его руководителя – Евгения Лютера, который уже давно занимается вопросами экологии на Косе и активно выступает за высадку леса, уборку мусора, прекращение беспорядочного джиппинга.

«В мае Лютер и его организация «Новая Гилея» планирует установить на Косе пресс для мусора, который позволит заниматься уборкой и вывозом пластиковых отходов с Кинбурна в 6-8 раз эффективней, чем ранее», – идет речь в сообщении

Кроме того, Евгений Лютер входит в общественный совет при Министерстве экологии. Являясь замом главы комитета по природно-заповедному делу, он поднял вопрос о необходимости привести в порядок все документы Нацпарка.

«Нацпарк сейчас работает на полузаконных основаниях: нет проекта организации территории и проекта создания парка – двух основных правоустанавливающих документов, которые позволяют вести деятельность. При этом, парк находится на гособеспечении, получает деньги из бюджета, но права работать, по сути, не имел. Куда и на что идут деньги – непонятно. Такая же ситуация сложилась еще в 13 из 27 нацпарков Украины. Подобная халатность приводит к разграблению бюджета и уничтожению заповедных территорий», – сообщили в «Кинбурн-Кэмпе».

«Вместо того, чтобы привести документы в порядок, нацпарк решил заниматься беспределом и вандализмом, а в качестве мелкой пакости – снес наш Кинбурн Кэмп. Сейчас мы рассматриваем варианты продолжения деятельности и восстановления кэмпа или перехода в другой формат работы», – резюмировали там.

Напомним, ранее сообщалось о том, что з последние 4-5 лет Покровский сельсовет выделил на Кинбурнской косе порядка 2,5 тысяч земельных участков, и среди собственников оказались налоговики, экс-высокопоставленные милиционеры, действующие сотрудники полиции и прокуратуры, и чиновники.