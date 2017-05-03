Полиция подвела итоги по майским праздникам: 91 акция, без серьезных нарушений безопасности

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Участие в 91 массовом мероприятии, которые прошли 1 мая в Украине, приняли более 19,1 тысяч человек. Массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка.

Об этом констатировали в пресс-службе Национальной полиции Украины 2 мая.

По данным полиции, наиболее многолюдными были мероприятия в Херсонской области и в Киеве, где зафиксировано 6 и 3,5 тысячи человек соответственно.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 4900 правоохранителей - 3,5 тысячи полицейских и более 1400 военнослужащих Нацгвардии.

"В целом массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка, конфликтов между участниками массовых акций в Виннице и Харькове удалось не допустить", - говорится в сообщении.

Также в Национальной полиции отметили, что  в Херсоне начато уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) по факту повреждения неизвестными окна офиса отделения партии "Успешная страна" беглого Александра Клименко и забрасывания в помещение дымовых шашек.

Андрей Лохматов

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