В Киеве фургон врезался в автомобиль бригады, наносившей разметку - есть пострадавшие

В Киеве на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие: фургон Ford Transit врезался в "Газель" дорожной службы, двое человек получили травмы.

Об этом говорится в сообществе «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.

В результате столкновения пострадал пассажир Ford, которого госпитализировали, и один из коммунальщиков. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Как отмечается в сообщении, водитель фургона сразу после совершения ДТП убежал. Очевидцы утверждают, что он был пьян.

Автомобиль дорожной службы во время нанесения разметки едет за разметочной машиной. На нем установлен знак, указывающий на необходимость взять правее. Водитель фургона, судя по всему, заметил препятствие слишком поздно.

Как известно, 15 сентября 2016 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального (Ленина) и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку.