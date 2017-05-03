В Николаеве «Lexus» после столкновения с «Жигулями» врезался в дерево

В среду, 3 мая, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Инженерной произошло ДТП с участием автомобилей «Lexus» и «ВАЗ-2101».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, «Lexus» двигался по проспекту Центральному со стороны улицы Малой Морской в направлении улицы Садовой. На пересечении с улицей Инженерной иномарку в заднюю левую часть ударили «Жигули», которые пересекали проспект по улице Инженерной в направлении улицы Чкалова.

От удара «Lexus» сменил направление движения и врезался в дерево.

В результате столкновения пострадавших нет. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, ранее на этом же перекрестке столкнулись «ВАЗ 2106» и «Jeep Grand Cherokee CRD».