В Николаеве девушка за рулем «Hyundai» сбила 6-летнего ребенка на пешеходном переходе

В Николаеве во вторник, 2 мая, на перекрестке улиц Декабристов и Чкалова 37-летняя женщина за рулем автомобиля сбила 6-летнего ребенка, переходившего дорогу на пешеходном переходе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы произошедшего.

- Она «летела» по брусчатке возле детского городка «Сказка», там четыре знака «Зебра». Как только она его сбила, я сразу стал звонить в «скорую» и полицию. В это время рядом мужчины из пивной палатки выскочили и стали ей (водителю, - ПН) закидывать, мол, тут все 20 км/час ездят, тут трамвайные пути, и поэтому если бы она по правилам притормозила перед «зеброй», то ребенка бы не сбила, - рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, в ситуации сыграло свою роль также то, что пешеходный переход с двух сторон был заставлен припаркованными автомобилями, из-за чего была сужена видимость передвижения по нему.

- Но тем не менее женщина как только увидела, что с ребенком все более ли менее нормально, начала кричать, мол, где его родители, мол, она не виновата, что он выскочил. Короче, хотела «спрыгнуть» с ситуации, - добавил николаевец.

Через 10-15 минут после случившегося приехал наряд полиции, оформивший ДТП. В результате аварии ребенок получил травму в виде ушиба левого локтевого сустава.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области подтвердили информацию о данном происшествии, добавив, что открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).