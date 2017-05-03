Во время учений из-за подрыва имитационных средств умер украинский военный

Военный одного из подразделений, которое выполняет задачи в зоне АТО, погиб от травм, полученных в результате подрыва имитационных средств во время плановых учений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в одной из бригад, личный состав которой выполняет задачи в районе проведения АТО, в результате подрыва имитационных средств взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. Во время транспортировки в медицинское учреждение у молодого человека остановилось сердце», — говорится в сообщении.

В больнице, проводя неотложные реанимационные мероприятия, за жизнь раненного боролись врачи военно-мобильного госпиталя, однако спасти его не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают представители военной службы правопорядка и Национальной полиции.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.