Военные гибнут, потому что минометы «Молот» и КБА-48 не доведены до конца, - Минобороны

Из-за недоработки в конструкции миномета «Молот» Генштаб временно запретил стрелять из него, не находясь при этом в укрытии. Несмотря на все заверения разработчиков, что недостатки за время эксплуатации исправлены, в Минобороны до сих пор жестко критикуют вооружение.

Об этом сообщается в материале «Радио Свобода».

Вот что о «Молоте» во время выступления на военном форуме в Киеве в конце апреля сказал начальник вооружения Сухопутных войск Иван Волох.

«Есть производители минометов? Нет. Претензии есть и к «Молоту», и к КБА-48. Большие претензии. У нас люди гибнут, потому что до конца они не доведены», – подчеркнул Волох.

В то же время, на заводе «Маяк» не скрывают, даже после того, как «Молот» попал на передовую, в конструкцию продолжали вносить изменения.

Ошибок не удалось избежать, говорят на заводе, из-за сжатых сроков и недостатка опыта. Но деваться некуда – на передовой серьезная нехватка такого оружия.

Вместе с тем, утверждают на заводе, вины их детища в гибели семерых украинских бойцов нет. Каждый из случаев расследует военная прокуратура и «Маяк» сейчас вне подозрений.

Напомним, минометчики ВСУ испытали новый украинский «Молот» за полмиллиона и выявили ряд недостатков.

Отметим, что в Минобороны разрешили использовать миномет «Молот», но с большой осторожностью.