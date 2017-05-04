В Тернополе пьяный ректор университета на «Range Rover» спровоцировал ДТП и сбежал

В среду, 3 мая, ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый попал в ДТП в Тернополе.

Об этом сообщает местное издание «Взгляд».

Авария произошла на улице Микулинецкой. Очевидцы утверждают, что ДТП спровоцировал ректор ТНЭУ Андрей Крысоватый, который разбил свой дорогой Range Rover и скрылся с места происшествия.

«Вернее, его выпившим забрал знакомый на автомобиле Toyota. Прохожие даже успели это зафиксировать на свои мобильники», — пишет издание.

Напомним, пьяный профессор Академии МВД на «Lexus» въехал в забор.