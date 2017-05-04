Из николаевского кафе «Пирог» после скандала за помещение вынесли всю мебель и технику на улицу

В четверг, 4 мая, из помещения кафе «Пирог» вынесли мебель и кухонную технику на улицу, которая сложена на летних площадках общепита и на тротуарах по улице Соборной и Большой Морской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в среду, 3 мая, утром возник конфликт из-за помещения этого кафе. Сотрудники «Альфа-банка» решили отобрать у владельца помещение, которое находилось под залогом. В свою очередь арендатор кафе принялся обвинять банк в том, что работники банка заблокировали его работу и имущество, которое находится в помещении.

Сейчас возле кафе для обеспечения правопорядка прибыла спецрота полиции. В помещении кафе работает следственно-оперативная группа. В помещении также находятся мужчины в камуфляжной форме, которые осуществляют охрану спорной части здания.

Отметим, что аналогичный конфликт с теми же участниками ранее произошел из-за имущества кафе «Прованс», которое также находится на улице Соборной. Позже возле кафе несколько раз проводились митинги, направленные против действия банка.

Напомним, что ранее сообщалось как кафе «Прованс» и «Пирог», которыми владеет Инна Кибзун, фактически осуществили самозахват, заняв вдвое больше разрешенной площади. Как известно, Инна Кибзун, ранее, помимо прочего, засветилась своим «красноречием», когда устроила дебош во дворе в центре Николаева. Напомним, что Инна Кибзун баллотировалась в Николаевский городской совет по спискам партии «Батьківщина» и отметилась тогда заявлениями, что считает людей «мусором, который должен за нее проголосовать».